Міністр освіти розповів, чи стане історія України обов'язковим предметом на НМТ-2023

Про це очільник МОН сказав під час засідання Верховної Ради. І уточнив, що через обмаль часу для підготовки все має залишитися так, як є.

Важливо "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ

Чи стане історія України обов'язковим предметом на НМТ-2023

Лісовий вважає, що вносити історію України як обов'язковий предмет до НМТ-2023 уже неможливо, адже цього не витримають абітурієнти через обмежений час для підготовки.

Я боюся, що ще одну зміну наші діти просто не витримають. Тобто ми вже цей трек, здається, обрали. Якщо ми змінюватимемо, нам не подякують. Хоча історія України має бути в пріоритетах всюди, це обов'язковий компонент,

– повідомив міністр.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Міністр освіти також акцентував на важливості знання історії та додав, що історія України, однозначно, в ДПА має бути.

До теми "Вільна країна": Шкарлет зробив гостру заяву про вивчення історії України

Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023