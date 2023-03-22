Міністр освіти розповів, чи стане історія України обов'язковим предметом на НМТ-2023
Джерело:Всеосвіта
Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що у 2023 році історія України залишиться у списку предметів на вибір на НМТ. Адже вносити цей предмет до тесту як обов'язковий цьогоріч уже неможливо.
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Чи стане історія України обов'язковим предметом на НМТ-2023
Лісовий вважає, що вносити історію України як обов'язковий предмет до НМТ-2023 уже неможливо, адже цього не витримають абітурієнти через обмежений час для підготовки.
Я боюся, що ще одну зміну наші діти просто не витримають. Тобто ми вже цей трек, здається, обрали. Якщо ми змінюватимемо, нам не подякують. Хоча історія України має бути в пріоритетах всюди, це обов'язковий компонент,
– повідомив міністр.
Міністр освіти також акцентував на важливості знання історії та додав, що історія України, однозначно, в ДПА має бути.
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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
- У 2023 році до обов'язкових предметів не включили історію України.
- Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику.
- Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.
- Ексочільник МОН Сергій Шкарлет розповідав, що на ухвалення такого рішення вплинула безпекова ситуація у час війни, вимоги складати тест в один день та те, що мова та математика були обов'язковими у ДПА.
- Все ж він сподівався, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
- Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість.
- Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.