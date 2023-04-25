Історію України не варто було включати в НМТ-2023 як обов'язковий предмет – Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що історію України не варто було цьогоріч включати у список обов'язкових предметів на НМТ. Власне, цей предмет випускники й обирають для складання із переліку вибіркових.
Про це Лісовий заявив в ефірі національного телемарафону. І розповів, чи перевірятимуть знання школярів з історії рідної країни.
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Чи мала бути історія України обов'язковою на НМТ-2023
Міністр розповів, що не так давно Верховна Рада України ухвалила рішення, відповідно до якого історія України буде обов'язковою дисципліною для складання на ДПА. За словами Лісового, це буде завжди і для всіх – і це правильне рішення.
При цьому він додав, що на сьогодні достатньо складна ситуація для вступників. І наголосив, що підтримує рішення про те, що історію України не варто було включати у список обов'язкових для складання дисциплін на НМТ у цьому році. Натомість та модель, яку ми маємо сьогодні, вважає міністр, є оптимальною.
Ми будемо перевіряти знання з історії України обов'язково у всіх молодих громадян України через державну підсумкову атестацію, але у форматі, подібному до ЗНО,
– наголосив міністр.
До слова, рішення про те, щоб не включати історію України у список обов'язкових для складання предметів на НМТ у 2023 році ухвалили за попередника Оксена Лісового на посаді міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Що Лісовий казав раніше
- Очільник Міносвіти Оксен Лісовий у березні заявив, що у 2023 році історія України залишиться у списку предметів на вибір на НМТ.
- Лісовий сказав, що вносити історію України як обов'язковий предмет до НМТ-2023 уже неможливо, адже цього не витримають абітурієнти через обмежений час для підготовки.
- Він також акцентував на важливості знання історії та додав, що історія України, однозначно, в ДПА має бути.
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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
- У 2023 році до обов'язкових предметів не включили історію України.
- Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику.
- Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.
- Ексочільник МОН Сергій Шкарлет розповідав, що на ухвалення такого рішення вплинула безпекова ситуація у час війни, вимоги складати тест в один день та те, що мова та математика були обов'язковими у ДПА.
- Все ж він сподівався, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
- Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість.
- Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.