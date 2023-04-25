Історію України не варто було включати в НМТ-2023 як обов'язковий предмет – Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що історію України не варто було цьогоріч включати у список обов'язкових предметів на НМТ. Власне, цей предмет випускники й обирають для складання із переліку вибіркових.

Про це Лісовий заявив в ефірі національного телемарафону. І розповів, чи перевірятимуть знання школярів з історії рідної країни.

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Чи мала бути історія України обов'язковою на НМТ-2023

Міністр розповів, що не так давно Верховна Рада України ухвалила рішення, відповідно до якого історія України буде обов'язковою дисципліною для складання на ДПА. За словами Лісового, це буде завжди і для всіх – і це правильне рішення.

При цьому він додав, що на сьогодні достатньо складна ситуація для вступників. І наголосив, що підтримує рішення про те, що історію України не варто було включати у список обов'язкових для складання дисциплін на НМТ у цьому році. Натомість та модель, яку ми маємо сьогодні, вважає міністр, є оптимальною.

Ми будемо перевіряти знання з історії України обов'язково у всіх молодих громадян України через державну підсумкову атестацію, але у форматі, подібному до ЗНО,

– наголосив міністр.

До слова, рішення про те, щоб не включати історію України у список обов'язкових для складання предметів на НМТ у 2023 році ухвалили за попередника Оксена Лісового на посаді міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Що Лісовий казав раніше

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий у березні заявив, що у 2023 році історія України залишиться у списку предметів на вибір на НМТ.

Лісовий сказав, що вносити історію України як обов'язковий предмет до НМТ-2023 уже неможливо, адже цього не витримають абітурієнти через обмежений час для підготовки.

Він також акцентував на важливості знання історії та додав, що історія України, однозначно, в ДПА має бути.

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