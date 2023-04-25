Об этом Лесной заявил в эфире национального телемарафона. И рассказал, будут ли проверять знания школьников по истории родной страны.

Читайте Министр образования рассказал, станет ли история Украины обязательным предметом на НМТ-2023

Должна ли быть история Украины обязательной на НМТ-2023

Министр рассказал, что недавно Верховная Рада Украины приняла решение, согласно которому история Украины будет обязательной дисциплиной для составления ГИА. По словам Лисового, это будет всегда и для всех – и это верное решение.

При этом он добавил, что на сегодняшний день достаточно сложная ситуация для абитуриентов. И подчеркнул, что поддерживает решение о том, что историю Украины не стоило включать в список обязательных к сдачи дисциплин на НМТ в этом году. Зато та модель, которую мы имеем сегодня, считает министр, оптимальна.

Мы будем проверять знания по истории Украины обязательно у всех молодых граждан Украины через государственную итоговую аттестацию, но в формате, подобном ВНО,
– подчеркнул министр.

К слову, решение о том, чтобы не включать историю Украины в список обязательных для сдачи предметов на НМТ в 2023 году было принято при предшественнике Оксена Лисового в должности министра образования и науки Сергее Шкарлете.

Что Лисовой говорил раньше

  • Глава Минобразования Оксен Лисовой в марте заявил, что в 2023 году история Украины останется в списке предметов по выбору на НМТ.
  • Лесной сказал, что вносить историю Украины как обязательный предмет в НМТ-2023 уже невозможно, ведь этого не выдержат абитуриенты из-за ограниченного времени подготовки.
  • Он также акцентировал важность знания истории и добавил, что история Украины, однозначно, в ГИА должна быть.

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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023

  • В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
  • Выпускники будут обязательно составлять украинский язык и математику.
  • Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
  • Эксруководитель МОН Сергей Шкарлет рассказывал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
  • Все же он надеялся, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
  • В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
  • Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
  • Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.