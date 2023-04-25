Об этом Лесной заявил в эфире национального телемарафона. И рассказал, будут ли проверять знания школьников по истории родной страны.

Читайте Министр образования рассказал, станет ли история Украины обязательным предметом на НМТ-2023

Должна ли быть история Украины обязательной на НМТ-2023

Министр рассказал, что недавно Верховная Рада Украины приняла решение, согласно которому история Украины будет обязательной дисциплиной для составления ГИА. По словам Лисового, это будет всегда и для всех – и это верное решение.

При этом он добавил, что на сегодняшний день достаточно сложная ситуация для абитуриентов. И подчеркнул, что поддерживает решение о том, что историю Украины не стоило включать в список обязательных к сдачи дисциплин на НМТ в этом году. Зато та модель, которую мы имеем сегодня, считает министр, оптимальна.

Мы будем проверять знания по истории Украины обязательно у всех молодых граждан Украины через государственную итоговую аттестацию, но в формате, подобном ВНО,

– подчеркнул министр.

К слову, решение о том, чтобы не включать историю Украины в список обязательных для сдачи предметов на НМТ в 2023 году было принято при предшественнике Оксена Лисового в должности министра образования и науки Сергее Шкарлете.

Что Лисовой говорил раньше

Глава Минобразования Оксен Лисовой в марте заявил, что в 2023 году история Украины останется в списке предметов по выбору на НМТ.

Лесной сказал, что вносить историю Украины как обязательный предмет в НМТ-2023 уже невозможно, ведь этого не выдержат абитуриенты из-за ограниченного времени подготовки.

Он также акцентировал важность знания истории и добавил, что история Украины, однозначно, в ГИА должна быть.

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