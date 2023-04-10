Законопроект предусматривает внесение изменений в образовательный закон. В документе прописано введение 4 обязательных предметов в государственной итоговой аттестации.

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Со следующего года на ГИА, сообщила нардепка Наталья Пипа, в случае принятия в целом соответствующего законопроекта, обязательными станут следующие предметы:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины;
  • иностранный язык (кроме языка государства-агрессора).

Как ранее отмечал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, ГИА могла бы стать одним из элементов системы общенационального оценивания знаний.

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Будут ли ГИА сдавать ученики в 2023 году

  • В Украине во время военного положения отменили прохождение учащимися государственной итоговой аттестации.
  • Приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу 13 февраля.
  • Он стремится сохранить жизнь и здоровье учеников в условиях военного положения.
  • К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГИА в 2023 году.
  • В 2022 году из-за войны в Украине школьники также не сдавали государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учеников 4 и 9 классов.
  • 11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
  • В 2023 году 11-классники также будут сдавать НМТ. Соответствующий законопроект согласовал Верховная Рада.