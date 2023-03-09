Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. И уточнил, что 9 марта на заседании Комитета единогласно было принято решение рекомендовать ВР согласовать за основу проект закона 9046.
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В Украине намерены вернуть ГИА
Если этот законопроект будет принят, по словам Бабака, со следующего учебного года ученики будут сдавать ГИА в форме ВНО/НМТ с 4 обязательными предметами. Знания учеников будут проверять по таким предметам как:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины;
- иностранный язык (кроме языка государства-агрессора).
Эти возможные нововведения будут касаться выпускников 9 и 11 классов.
Для начальной школы ГИА будет из меньшего количества предметов.
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Будут ли ГИА составлять ученики в 2023 году
- В Украине во время военного положения отменили прохождение учениками государственной итоговой аттестации.
- Приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу 13 февраля.
- Он стремится сохранить жизнь и здоровье учащихся в условиях военного положения.
- К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГИА в 2023 году.
- В 2022 году из-за войны в Украине школьники также не сдавали государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учащихся 4 и 9 классов.
- 11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
- В 2023 году 11-классники также будут сдавать НМТ. Соответствующий законопроект согласовал Верховная Рада.