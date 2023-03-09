Про це повідомив очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. І уточнив, що 9 березня на засіданні Комітету одноголосно ухвалили рішення рекомендувати ВР погодити за основу проєкт закону 9046.

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Якщо цей законопроєкт ухвалять, за словами Бабака, з наступного навчального року учні складатимуть ДПА у формі ЗНО/НМТ з 4 обов'язковими предметами. Знання учнів перевірятимуть з таких предметів як:

українська мова;

математика;

історія України;

іноземна мова (крім мови держави-агресора).

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Ці можливі нововведення стосуватимуться випускників 9 та 11 класів.

Для початкової школи ДПА буде з меншої кількості предметів.

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