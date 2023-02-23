Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. І сповістив, що нардепи 23 лютого ухвалили відповідний закон.

Важливо Рада ухвалила закон про вступну кампанію-2023: які предмети на НМТ складатимуть випускники

Чи складатимуть 11-класники ДПА у 2023 році

Так, Верховна Рада погодила законопроєкт, який визначає формат вступу у 2023 році.

Учні 11-х класів звільняються від складання ДПА. Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ,

– повідомив міністр.

При цьому уточнив, що НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Складати випускникам доведеться два обов'язкових предмети – українську мову і математику – та один на вибір – історію України, іноземну мову, біологію, фізику або хімію.

Чи складатимуть ДПА учні 4 і 9 класів