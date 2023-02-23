Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. І сповістив, що нардепи 23 лютого ухвалили відповідний закон.

Важливо Рада ухвалила закон про вступну кампанію-2023: які предмети на НМТ складатимуть випускники

Чи складатимуть 11-класники ДПА у 2023 році

Так, Верховна Рада погодила законопроєкт, який визначає формат вступу у 2023 році.

Учні 11-х класів звільняються від складання ДПА. Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ,
– повідомив міністр.

При цьому уточнив, що НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Складати випускникам доведеться два обов'язкових предмети – українську мову і математику – та один на вибір – історію України, іноземну мову, біологію, фізику або хімію.

Чи складатимуть ДПА учні 4 і 9 класів

  • В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації.
  • Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
  • Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
  • До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
  • У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
  • 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
  • У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ.

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Коли у школах України повернуть ДПА

  • Державну підсумкову атестацію у школах України повернуть. Але вже після завершення воєнного стану на території нашої держави.
  • Про це розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що до перемоги України у війні з Росією ДПА учні не складатимуть.
  • Міністр наголосив, що державну підсумкову атестацію у школах скасували з міркувань безпеки та задля того, аби не додавати у час війни дітям стресу.
  • До слова, у 2022 році вони також не проходили атестацію через війну.