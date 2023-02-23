Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. И сообщил, что нардепы 23 февраля приняли соответствующий закон.

Важно Рада приняла закон о вступительной кампании-2023: какие предметы на НМТ будут составлять выпускники

Будут ли составлять 11-классники ГИА в 2023 году

Так, Верховная Рада согласовала законопроект, определяющий формат вступления в 2023 году.

Ученики 11-х классов освобождаются от составления ГИА. Вступительное испытание для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ,

– сообщил министр.

При этом уточнил, что НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Составлять выпускникам придется два обязательных предмета – украинский язык и математику – и один на выбор – историю Украины, иностранный язык, биологию, физику или химию.

Будут ли ГНА составлять ученики 4 и 9 классов