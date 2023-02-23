Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. И сообщил, что нардепы 23 февраля приняли соответствующий закон.
Важно Рада приняла закон о вступительной кампании-2023: какие предметы на НМТ будут составлять выпускники
Будут ли составлять 11-классники ГИА в 2023 году
Так, Верховная Рада согласовала законопроект, определяющий формат вступления в 2023 году.
Ученики 11-х классов освобождаются от составления ГИА. Вступительное испытание для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ,
– сообщил министр.
При этом уточнил, что НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Составлять выпускникам придется два обязательных предмета – украинский язык и математику – и один на выбор – историю Украины, иностранный язык, биологию, физику или химию.
Будут ли ГНА составлять ученики 4 и 9 классов
- В Украине во время военного положения отменили прохождение учениками государственной итоговой аттестации.
- Приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу 13 февраля.
- Он стремится сохранить жизнь и здоровье учеников в условиях военного положения.
- К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГИА в 2023 году.
- В 2022 году из-за войны в Украине школьники также не сдавали государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учениках 4 и 9 классов.
- 11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
- В 2023 году 11-классники также будут сдавать НМТ.
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Когда в школах Украины вернут ГИА
- Государственную итоговую аттестацию в школах Украины вернут. Но уже после завершения военного положения на территории нашего государства.
- Об этом рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет. При этом уточнил, что до победы Украины в войне с Россией ГИА ученики не будут сдавать.
- Министр подчеркнул, что государственную итоговую аттестацию в школах отменили из соображений безопасности и для того, чтобы не прибавлять во время войны детям стресса.
- К слову, в 2022 году они также не проходили аттестацию из-за войны.