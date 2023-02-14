Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що до перемоги України у війні з Росією ДПА учні не складатимуть.

Важливо ДПА в українських школах скасували: набув чинності закон

Коли у школах України повернуть ДПА

Міністр наголосив, що державну підсумкову атестацію у школах скасували з міркувань безпеки та задля того, аби не додавати у час війни дітям стресу. Тож, наголосив Шкарлет, МОН ухвалило рішення на час воєнного стану учнів 4 і 9 класів звільнити від складання ДПА. До слова, у 2022 році вони також не проходили атестацію через війну.

Натомість після завершення воєнного стану складання ДПА у школах нашої держави повернуть, запевнив очільник МОН. При цьому наголосив, що на сьогодні у закладах освіти є інші інструменти перевірки знань, тож додавати стресу дітям недоречно.

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ДПА в українських школах скасували: коротко