Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Також уточнила, в якому разі можна не складати НМТ у 2023 році.
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Чи треба складати НМТ, якщо випускник не планує вступати до вишу
Вакуленко наголосила, що ті учні, які не планують нікуди вступати, можуть не проходити тестування, адже ДПА в 11 класах цього року скасували.
Якщо ви плануєте вступати у коледж або хочете рік навчатися за кордоном, наприклад, і вам не потрібний результат для вступу в український ЗВО, ви можете не реєструватися на НМТ. Вам це не потрібно,
– акцентувала заступниця директора УЦОЯО.
При цьому нагадала, що учень успішно зареєструється на тестування, якщо отримає сертифікат НМТ.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.