Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Также уточнила, в каком случае можно не сдавать НМТ в 2023 году.

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Нужно ли составлять НМТ, если выпускник не планирует поступать в вуз

Вакуленко подчеркнула, что ученики, которые не планируют никуда поступать, могут не проходить тестирование, ведь ГИА в 11 классах этого года отменили.

Если вы планируете поступать в колледж или хотите год учиться за границей, например, и вам не нужен результат для поступления в украинское ЗВО, вы можете не регистрироваться на НМТ. Вам это не нужно,

– акцентировала заместитель директора УЦОКО.

При этом напомнила, что ученик успешно зарегистрируется на тестирование, если получит сертификат НМТ.

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