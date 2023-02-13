Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому зауважила, що випускнику для складання НМТ потрібно зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Як зареєструватися на НМТ-2023

На сайті УЦОЯО створять спеціальну форму для реєстрації на НМТ. Її випускник має заповнити дуже акуратно: дуже уважно внести всі свої дані у цю реєстраційну форму. Також – завантажити необхідні документи: сканкопії та / або фото документів, свою фотографію.



Як зареєструватися на НМТ-2023 / скриншот з відео УЦОЯО

За словами заступниці УЦОЯО, після завантаження документи підуть на опрацювання. Так, майбутній учасник НМТ отримає інформацію про те, що його зареєстрували на оцінювання. Опісля йому потрібно сформувати на сторінці УЦОЯО сертифікат, вказавши відповідні дані. І лише у такому разі він може вважатися зареєстрованим учасником.

Кожний зареєстрований учасник отримує на сайті УЦОЯО власну інформаційну сторінку. Це основний канал комунікації УЦОЯО з учасником НМТ,

– розповіла Вакуленко.

Яку інформацію міститиме інформаційна сторінка учасника НМТ

Саме на створеній інформаційній сторінці учасник НМТ і отримає результати оцінювання. Ще раніше також зможе отримати інформацію про те, де і коли саме проходитиме тестування. Також – актуальну інформацію.



Як виглядає інформаційна сторінка учасника НМТ-2023 /скриншот з відео УЦОЯО

Якщо так сталося, що пункт тестування терміново довелося змінити через безпекову ситуцію, про це все ви дізнаєтеся на своїй інформаційніq сторінці. Для того, щоб увійти на свою інформаційну сторінку, ви введете номер і PIN-код сертифіката НМТ,

– додала заступниця директора УЦОЯО.

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