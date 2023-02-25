Мовиться про перевірку знань школярів із української мови, математики, історії України та однієї з іноземних мов. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.
Важливо Чи складатимуть 11-класники ДПА у 2023 році: ВРУ поставила крапку
Скільки обов'язкових предметів буде на ДПА
Якщо законопроєкт ухвалять, учні проходитимуть ДПА у 4,9 та 11 класах з української мови, математики, історії України, іноземної мови (крім російської) та інших предметів, визначених МОН.
Також, як зазначено у документі, державні стандарти повинні передбачати вільне володіння українською, необхідний рівень знання математики, історії України та володіння іноземною мовою всіма 11-класниками в Україні.
Про те, що у Раді зареєстрували законопроєкт № 9046, який передбачає атестацію учнів з 4 предметів, повідомила у фейсбуці і нардепка Наталія Піпа. Напередодні вона також розповіла, що у 2024 році ДПА буде із 4 обов'язкових предметів: історії України, української мови, математики та іноземної мови.
Чи складатимуть ДПА учні у 2023 році
- В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації.
- Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
- Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
- До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
- У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
- 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
- У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ. Відповідний законопроєкт погодила Верховна Рада.
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Коли у школах України повернуть ДПА
- Державну підсумкову атестацію у школах України повернуть. Але вже після завершення воєнного стану на території нашої держави.
- Про це розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, що до перемоги України у війні з Росією ДПА учні не складатимуть.
- Міністр наголосив, що державну підсумкову атестацію у школах скасували з міркувань безпеки та задля того, аби не додавати у час війни дітям стресу.
- До слова, у 2022 році вони також не проходили атестацію через війну.