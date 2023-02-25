Речь идет о проверке знаний школьников по украинскому языку, математике, истории Украины и одному из иностранных языков. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.
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Сколько обязательных предметов будет на ГИА
Если законопроект будет принят, ученики будут проходить ГИА в 4,9 и 11 классах по украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку (кроме русского) и другим предметам, определенным МОН.
Также, как указано в документе, государственные стандарты должны предусматривать свободное владение украинским языком, необходимый уровень знания математики, истории Украины и владение иностранным языком всеми 11-классниками в Украине.
О том, что в Раде зарегистрировали законопроект № 9046, предусматривающий аттестацию учеников по 4 предметам, сообщила в фейсбуке и нардепка Наталья Пипа. Накануне она также рассказала, что в 2024 году ГНА будет из 4 обязательных предметов: истории Украины, украинского языка, математики и иностранного языка.
Будут ли ГИА составлять ученики в 2023 году
- В Украине во время военного положения отменили прохождение учащимися государственной итоговой аттестации.
- Приказ МОН об отмене ГНА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу 13 февраля.
- Он стремится сохранить жизнь и здоровье ученикам в условиях военного положения.
- К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГИА в 2023 году.
- В 2022 году из-за войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учащихся 4 и 9 классов.
- 11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
- В 2023 году 11-классники также будут сдавать НМТ. Соответствующий законопроект согласовал Верховная Рада.
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Когда в школах Украины вернут ГИА
- Государственную итоговую аттестацию в школах Украины вернут. Но уже после завершения военного положения на территории нашего государства.
- Об этом рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлет. При этом уточнил, что до победы Украины в войне с Россией ГИА ученики не будут сдавать.
- Министр подчеркнул, что государственную итоговую аттестацию в школах отменили из соображений безопасности и для того, чтобы не прибавлять во время войны детям стресса.
- К слову, в 2022 году они также не проходили аттестацию из-за войны.