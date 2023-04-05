Об этом во время прессбрифинга 5 апреля рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, информирует 24 Канал.

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Бабак подчеркнул, что, к сожалению, вынужден констатировать, что в Украине централизованной и эффективной системы среза образовательных потерь или достижений, в принципе, почти нет.

По словам нардепа, ВНО или НМТ нельзя считать системой образовательной аналитики или оценки образовательных достижений, ведь это механизм для поступления в университеты, а не механизм, тестирующий знания на выходе из школы.

Поэтому один из законопроектов, который зарегистрировал наш Комитет, и на ближайшем заседании Верховной рады ожидаем рассмотрение, это законопроект о возвращении государственной итоговой аттестации. Она могла бы стать одним из элементов этой системы общенационального оценивания знаний,

– рассказал глава образовательного комитета.

В настоящее время, уточнил он, в Украине пользуются данными международных исследований, проводимых OISD. В частности, тест PISA, который раз в 4 года осуществляет срез знаний или оценку знаний 15-летних учеников.

Последнее исследование, уточнил Бабак, прошло в октябре 2022 года. В октябре 2023 года в Украине ожидают детальный анализ и результаты.

Также нардеп добавил, что вопросы образовательных потерь в Украине будут обсуждаться на заседании профильного комитета Рады.

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