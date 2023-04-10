Законопроєкт передбачає внесення змін до освітнього закону. У документі прописане запровадження 4 обов'язкових предметів на державній підсумковій атестації.
Читайте Бабак зробив важливу заяву про освітні втрати в Україні та повернення ДПА
ДПА в Україні повернуть
З наступного року на ДПА, повідомила нардепка Наталія Піпа, у разі ухвалення у цілому відповідного законопроєкту, обов'язковими стануть такі предмети:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- іноземна мова (крім мови держави-агресора).
Як раніше зазначав голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, ДПА могла б стати одним із елементів системи загальнонаціонального оцінювання знань.
До теми В Україні мають намір повернути ДПА: 4 предмети будуть обов'язковими
Чи складатимуть ДПА учні у 2023 році
- В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями державної підсумкової атестації.
- Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
- Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.
- До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.
- У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
- 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
- У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ. Відповідний законопроєкт погодила Верховна Рада.