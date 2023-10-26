Тестування з історії України на НМТ: як пропонують змінити формат

У 2024 році випускники на НМТ складатимуть три обов'язкові предмети. До цього списку повернули історію України.

Переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 року Василь Дяків розповів в інтерв'ю 24 Каналу, чи потрібні у час війни якісь новації у складанні цього предмета.

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Чим можна замінити формат тестування з історії України на НМТ

Він зазначив: це добре, що знання учнів на НМТ перевірятимуть за період 16 – 21 століття. Адже 16-те століття – це початок формування українства як такого.

При цьому Дяків додав, що історія насамперед – це про мислення.

Мені не подобається формат тестування. Я прихильник перевірки знань завдяки есе. Дитина має думати і розуміти, як та чи інша дата впливає на її життя і на становлення держави. Також – вміти встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, формувати своє ставлення до подій,

– зазначив педагог.

Тому учні, за його словами, мають у школі на підсумковому тестуванні, як і на НМТ, писати есе з історії, а не складати тести.

Скільки мало б бути годин з історії у старших класах

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Профільне вивчення історії у старшій школі має займати 3 години на тиждень, вважає Дяків.

Діти мають усвідомлено вчити історію, з ними треба проговорювати ті чи інші події. Особливо коли ми живемо в історичний час, коли самі творимо історію,

– акцентував найкращий вчитель 2020 року.