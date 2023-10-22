Про це переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 року розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Що це за шкала, читайте далі.

Дивіться також Найкращий вчитель України назвав гострі проблеми і необхідні зміни у системі освіти

Дяків запропонував змінити систему оцінювання учнів

Учитель вважає, що знання учнів в українських школах можна оцінювати не за бальною школою, а "зараховано/не зараховано".

Однак спочатку батьки мають звикнути до цієї ідеї.

Батьки часто налаштовують дитину на найвищу бальну оцінку, а такі предмети за замовчуванням відносять до "неважливих". Але ж у житті ми не завжди можемо впоратися з усім на відмінно,

– вважає педагог.

Василь Дяків в інтерв'ю 24 Каналу розповів і про те, що на НМТ має бути 4 предмети. При цьому він вважає, що більшість українських школярів "розхолоджені", тож їх треба ставити дітей в некомфортні умови.