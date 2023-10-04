Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив Василь Дяків – учитель історії та громадянської освіти, переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.
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Як варто реформувати систему освіти України
Учитель зазначив: війна спровокувала такі головні зміни у сфері освіти нашої держави:
- різні формати навчання;
- безпека;
- формування психологічної стійкості.
Дяків при цьому наголосив: українська освіта при цьому стала ще більше інноваційною, адже діти вчаться онлайн.
Важливе і питання освітніх втрат, адже це проблема. При цьому треба враховувати, що на різних територіях – різна безпекова ситуація,
– уточнив найкращий вчитель України 2020.
Також він назвав чинні проблеми і виклики у сфері комунальної освіти України. Це такі як:
- "старіння вчителів";
- неможливість залучення молодих фахівців;
- комунальні заклади освіти часто програють приватним.
При цьому учитель наголосив: дуже важливо, аби навчальні зсвіти мали фінансову автономію.