Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив Василь Дяків – учитель історії та громадянської освіти, переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.

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Як варто реформувати систему освіти України

Учитель зазначив: війна спровокувала такі головні зміни у сфері освіти нашої держави:

  • різні формати навчання;
  • безпека;
  • формування психологічної стійкості.

Дяків при цьому наголосив: українська освіта при цьому стала ще більше інноваційною, адже діти вчаться онлайн.

Важливе і питання освітніх втрат, адже це проблема. При цьому треба враховувати, що на різних територіях – різна безпекова ситуація,
– уточнив найкращий вчитель України 2020.

Також він назвав чинні проблеми і виклики у сфері комунальної освіти України. Це такі як:

  • "старіння вчителів";
  • неможливість залучення молодих фахівців;
  • комунальні заклади освіти часто програють приватним.

При цьому учитель наголосив: дуже важливо, аби навчальні зсвіти мали фінансову автономію.