Об этом в интервью 24 Каналу заявил Василий Дякив – учитель истории и гражданского образования, победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 года.

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Как следует реформировать систему образования Украины

Учитель отметил: война спровоцировала следующие главные изменения в сфере образования нашего государства:

  • разные форматы обучения;
  • безопасность;
  • формирование психологической стойкости.

Дякив при этом подчеркнул: украинское образование при этом стало еще более инновационным, ведь дети учатся онлайн.

Важен и вопрос образовательных потерь, ведь это проблема. При этом нужно учитывать, что на разных территориях – разная ситуация безопасности,
– уточнил лучший учитель Украины 2020 года.

Также он назвал существующие проблемы и вызовы в сфере коммунального образования Украины. Это такие как:

  • "старение учителей";
  • невозможность привлечения молодых специалистов;
  • коммунальные учебные заведения часто проигрывают частным.

При этом учитель подчеркнул: очень важно, чтобы учебные заведения имели финансовую автономию.