Об этом в интервью 24 Каналу заявил Василий Дякив – учитель истории и гражданского образования, победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Какова должна быть национальная идея украинцев

Однако учитель убежден, что наше общество может иметь украинскую мечту. Согласно идее, государство должно способствовать развитию гражданина. Гражданин благодаря этому может стать успешным, богатым, счастливым.

Но прежде всего в Украине должны быть государственные органы, не терпящие коррупцию. И что самое главное: такую мечту невозможно претворить в жизнь без реформ, в частности судебной,

– подчеркнул педагог.

Он уточнил: только в том случае, если судебная ветвь власти будет независимой, граждане нашего государства смогут поверить в справедливость. Это также будет способствовать привлечению инвесторов в Украину.

То есть мы должны создать украинскую идею через реформирование украинских институтов, у которых нет коррупции. Ведь идея – это конкретные вещи, творящие и сильное государство, и гражданское общество,

– резюмировал историк.