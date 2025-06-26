Директорка УЦОЯО назвала головне джерело витоку інформації НМТ-2025: як з цим борються

Витоки інформації мультитесту трапляються щороку. Що є їх причиною та як може спотворюватися інформація НМТ, розповіла очільниця.

Як відбувається витік інформації з НМТ та як цьому протидіють, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Іnterfax-УКРАЇНА".

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Як відбувається витік інформації НМТ

На брифінгу 24 червня, в Києві, Тетяна Вакуленко директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), заявила, що причиною витоків інформації з національного мультитесту є чернетки. Їх учасники НМТ потайно примудряються винести з аудиторії, де проходить тестування. Щоб цьому запобігти прийняли рішення забирати чернетки.

З цього року ми забираємо в учасників чернетки. Відтак учасники втрачають змогу переписувати повністю умови завдань і потім їх поширювати. Але, на жаль, це не завжди працює. Ми бачимо деяких учасників, які набирають дуже багато чернеток, і одну з них примудряються якось приховувати. І це є найчастіше джерело таких витоків,

– прокоментувала Вакуленко.

Директорка наголосила, що і надалі практика забирати чернетки буде продовжена. Також особливий контроль за тим, щоб учасники тестування не проносили на тестування мобільні телефони.

Ще одне наболіле цьогорічне питання – тестування з історії України. В соціальних мережах шириться інформація про складність та відірваність завдань. Але причина у неякісній інформації з чернеток. Оскільки завдання з історії комплексні, містять великі фрагменти текстового чи картографічного матеріалу, а тому їх переписи часто стають далекими від реальних.

Своїми враженнями та розчаруваннями від написання мультитесту цьогорічні випускники діляться у соцмережах та розповідають, чи виправдалися їх очікування.

Очільниця УЦОЯО зазначила, що тестові добірки, яких понад 20 з кожного предмету в межах одного року оцінювання є унікальними і повторюваність з тогорічних тестів – не більше 20 відсотків.

Тобто, не буває так, щоби тестові завдання або тестові добірки повторювалися в цьому році. У тестах ми використовуємо до 20 відсотків тестових завдань минулих років. Це є інструмент, щоб тести були подібними за складністю, а по-друге, ми підтримуємо тих вступників, які цільово готуються до оцінювання, розв'язують завдання попередніх років, і докладають зусиль, щоб підготуватися до тесту,

– додала директорка.

Нагадаємо, що цьогорічне НМТ з історії України охоплює весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. А тому може здатися, що завдання значно складніші.

А НМТ-2025 включав тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором – "іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література".