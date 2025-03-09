Одне важливе нововведення, – нардепка пояснила зміни в НМТ-2025

Випускники українських шкіл вже традиційно складатимуть національний мультипредметний тест. Буде 3 обов'язкових предмети: математика, українська мова та історія, а також один на вибір.

Нардепка Наталія Піпа розповіла 24 Каналу, що кардинальних змін немає. Коефіцієнти балів згодом визначать у МОН, але вони приблизно збігатимуться з тогорічними.

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Яких змін очікувати

Невеликі нововведення стосуватимуться НМТ з Історії України. Туди додали кілька тем. На тестуванні у 2022 році через неможливість швидко підготувати якісні тести, Історія України починалася з козацьких часів. Тепер ситуація змінилася.

Зараз ми повернулися ще до часів до народження Христа. Відповідно, є теми Росії та України, час Галицької держави й великих держав, які показують, наскільки ми історично більш давня країна, ніж Росія,

– зазначила народна депутатка.

Щодо інших предметів, то великих змін не буде. Звісно, всіх турбує, що 4 предмети учні складають в один день з перервою 20 хвилин, але це вимушено. Через те, що будь-коли можуть початися тривоги, скласти НМТ стає важче.

Нагадую, що варто поцікавитися, чи є укриття в пункті складання НМТ. Адже в такому випадку тривога не перериватиме іспит,

– додала Наталія Піпа.

Крім цього, у 2025 році також будуть гранти, підтримка певних спеціальностей. Цим варто скористатися. Тому батьки й вступники можуть ознайомитися з системою торішнього вступу й орієнтуватися на неї, бо зміни зовсім невеликі.

Зауважимо, реєстрація на НМТ стартувала 6 березня 2025 року. Вона триватиме до 3 квітня. Дату, час і місце проведення іспитів можна буде завантажити з особистого кабінету 4 травня.