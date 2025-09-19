Скільки предметів буде на НМТ у 2026 році
- Національний мультипредметний тест у 2026 році складатиметься з 4 предметів: українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір.
- Можлива зміна формату тесту на дводенний.
Наступного року національний мультипредметний тест збереже цьогорічну структуру. Він складатиметься з чотирьох предметів.
Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, інформує 24 Канал. У 2026 році не планують змінювати критерії НМТ.
Скільки предметів буде на НМТ-2026?
Так, за словами Вакуленко, для вступу до вишу треба буде скласти 4 предмети мультитесту.
Три з них буде обов'яковими: українська мова, математика та історія України; ще один предмет учасники НМТ будуть обирати самостійно з переліку: українська література, географія, біологія, хімія, фізика, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мова,
– уточнила вона.
І додала: якщо ухвалять рішення про зміну формату НМТ з одноденного на дводенний, учасники тестування будуть у перший день складати історію України та предмет за вибором, а у другий день – математику та українську мову.
Зміну черговості блоків пояснюють так: після складання перших двох предметів учасники дізнаватимуться про тестові бали, які вони набрали.
Цікаво! Щоб запобігти ситуації, коли учасники, які не подолали пороговий бал з якогось з перших двох предметів, масово не приходитимуть на другий день, бо вже втратили право на вступ до вишів, фахівці УЦОЯО пропонують змінити черговість складання предметів.
Зазначимо, що у попередні роки не подолала пороги з історії України та предмету за вибором мінімальна кількість учасників НМТ. Натомість з математики не змогли подолати поріг 13% учасників тестування.
Що відомо про НМТ-2025?
- Цьогоріч учасники НМТ складали чотири предмети. Три обов'язкові і один на вибір.
- Тестування відбувалося у межах одного дня.
- На складання НМТ-2025 передбачили 4 години.
- Українці критикували цю модель НМТ через те, що вона була дуже виснажливою для випускників.