Ці 10 слів з нетиповими наголосами "знизили" бали учасникам НМТ-2026

Учасникам НМТ цьогоріч складно було добирати українські відповідники до поширених іншомовних слів під час складання української мови. Також складним виявилося завдання на пошук лексичної помилки в реченні.

Також труднощів могли завдати випускникам на іспиті завдання на наголоси. Репетиторка Наталя Сорокіна тіктоці розповіла, що їх вважають одними з найкаверзніших у тестах з української мови.

Наголоси у яких словах варто запам'ятати

Освітянка також назвала десять особливо складних випадків, в яких учасники НМТ-2026 помилялись найчастіше.

Цінник

Перше слово – це ціннИк. "Наголошуємо останній склад. Цінник несподівано зник", – пояснила вона.

Уподобання

Наголос тут ставиться так само, як і в дієслові уподобати. Тобто говоримо уподОбання.

Піцерія

У цьому іменнику наголос падає на звук [е]. Запам'ятати можна за допомогою мнемонічного віршика "Ця піцерія називається "Імперія".

Фаховий

Тут наголос ставиться, як і в слові діловий. Тобто на останній склад – фаховИй.

Піала

Назва цієї посудини має наголос на останній склад. Завчаємо це за фразою "піалА випита до дна".

Свердло

"Тато свЕрдлить, йому потрібне свЕрдло", – пояснила Сорокіна.

Витрати

У цьому іменнику наголошуємо перший склад. "ВИпадок, вИсіти, вИтрати – оці префікси наголошуємо на перший склад ви-", – зауважила репетиторка.

Тризуб

"ТризУб схожий на зУб", – так вона радить запам’ятовувати правильний наголос у назві державного символу України.

Підлітковий

Оскільки цей прикметник утворений від слова "пІдліток", то наголос у ньому ставиться аналогічно – пІдлітковий.

Зобразити

Тут наголос ставиться так само, як в словах "закінчити" та "залишити". Отже, кажемо "зобразИти".

Скільки осіб не склали НМТ-2026