Також труднощів могли завдати випускникам на іспиті завдання на наголоси. Репетиторка Наталя Сорокіна тіктоці розповіла, що їх вважають одними з найкаверзніших у тестах з української мови.
Наголоси у яких словах варто запам'ятати
Освітянка також назвала десять особливо складних випадків, в яких учасники НМТ-2026 помилялись найчастіше.
Цінник
Перше слово – це ціннИк. "Наголошуємо останній склад. Цінник несподівано зник", – пояснила вона.
Уподобання
Наголос тут ставиться так само, як і в дієслові уподобати. Тобто говоримо уподОбання.
Піцерія
У цьому іменнику наголос падає на звук [е]. Запам'ятати можна за допомогою мнемонічного віршика "Ця піцерія називається "Імперія".
Фаховий
Тут наголос ставиться, як і в слові діловий. Тобто на останній склад – фаховИй.
Піала
Назва цієї посудини має наголос на останній склад. Завчаємо це за фразою "піалА випита до дна".
Свердло
"Тато свЕрдлить, йому потрібне свЕрдло", – пояснила Сорокіна.
Витрати
У цьому іменнику наголошуємо перший склад. "ВИпадок, вИсіти, вИтрати – оці префікси наголошуємо на перший склад ви-", – зауважила репетиторка.
Тризуб
"ТризУб схожий на зУб", – так вона радить запам’ятовувати правильний наголос у назві державного символу України.
Підлітковий
Оскільки цей прикметник утворений від слова "пІдліток", то наголос у ньому ставиться аналогічно – пІдлітковий.
Зобразити
Тут наголос ставиться так само, як в словах "закінчити" та "залишити". Отже, кажемо "зобразИти".
Скільки осіб не склали НМТ-2026
- Цьогоріч 48 590 учасників (14,8%) НМТ провалили тестування.
- Вони не набрали необхідної кількості балів хоча б з одного предмета.
- За підсумками тестування, 280 797 учасників (85,2%) подолали поріг з усіх чотирьох предметів.
- Загалом цьогоріч на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч учасників. Участь у тестуванні взяли 329 тисяч осіб.
- Найвищий середній результат серед усіх предметів НМТ-2026 зафіксували з німецької мови – 156 балів.
- Найнижчий – з математики: 131,9 бала.