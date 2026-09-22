Также трудности выпускникам на экзамене могли доставить задания по ударению. Репетитор Наталья Сорокина рассказала в TikTok, что их считают одними из самых каверзных в тестах по украинскому языку.

Ударения в каких словах стоит запомнить

Педагог также назвала десять особенно сложных случаев, в которых участники НМТ-2026 ошибались чаще всего.

Цінник

Первое слово – ціннИк. "Ударение ставится на последний слог. Ценик неожиданно исчез", – пояснила она.

Уподобання

Ударение здесь ставится так же, как и в глаголе "уподобати". То есть произносим "уподОбання".

Піцерія

В этом существительном ударение падает на звук [е]. Запомнить это можно с помощью мнемонического стишка: "Эта "піцерія" называется "Імперія".

Фаховий

Здесь ударение ставится так же, как и в слове "деловой". То есть на последний слог – "фаховИй".

Піала

В названии этого сосуда ударение падает на последний слог. Запоминаем это с помощью фразы "піалА выпита до дна".

Свердло

"Папа свЕрдлить, ему нужно свЕрдло", – пояснила Сорокина.

Витрати

В этом существительном ударение падает на первый слог. "ВИпадок, вИсіти, вИтрати – в этих префиксах ударение падает на первый слог "ви-", – отметила репетитор.

Тризуб

"Тризуб похож на зуб", – так она советует запоминать правильное ударение в названии государственного символа Украины.

Підлітковий

Поскольку это прилагательное образовано от слова "пІдліток", то ударение в нем ставится аналогично – пІдлітковий.

Зобразити

Здесь ударение ставится так же, как в словах "закончить" и "оставить". Итак, говорим "зобразИти".

Сколько человек не сдали НМТ-2026