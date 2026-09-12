Як готуватися до НМТ з англійської: які завдання вам можуть трапитися

Граматика, лексика, читання, робота з контекстом – НМТ з англійської перевіряє одразу кілька навичок. Щоб зрозуміти, що вже добре виходить, а що потребує повторення, варто регулярно виконувати пробні варіанти.

Підготовку до НМТ з англійської можна почати не з підручника, а з тесту. А на сайті "ЗНО.Освіта.UA".можна знайти тренувальні тести, які сприятимуть підготовці.

Як підготуватися до НМТ-2027 з англійської мови?

До складу національного мультитесту входить обов'язковий блок – англійська мова. Для когось він чи не найскладніший. Англійська на НМТ – це не лише перевірка словникового запасу, а й уміння швидко читати тексти, розуміти їхній зміст, правильно використовувати граматичні форми та уважно працювати з варіантами відповідей.

Підготуватися до такого формату можна за допомогою тренувальних тестів. Вони містять завдання, наближені до формату реального тестування, а виконувати їх можна як у звичайному режимі, так і в режимі імітації іспиту.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, тест з іноземної мови містить 32 завдання. У ньому є завдання з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності та із заповненням пропусків. Зміст охоплює дві основні частини – "Читання" та "Використання мови".

Тому під час підготовки важливо не обмежуватися вивченням нових слів. Варто регулярно виконувати завдання різних типів.

Наприклад, у тестах потрібно:

встановлювати відповідність між текстами та запропонованими варіантами;

читати текст і визначати правильну відповідь на запитання;

добирати потрібне слово або граматичну форму в реченні;

працювати з лексикою та граматикою відповідно до контексту.

Демонстраційний варіант НМТ-2026 з англійської мови містить саме такі типи завдань: зокрема, встановлення відповідності та вибір правильної граматичної форми.

Варіант завдання з тесту / Скриншот

Де пройти пробне тестування з англійської?

Для тренування можна використовувати тренувальні тести НМТ-2027 на "ЗНО.Освіта.UA". Наразі доступні сім варіантів по 32 завдання – загалом 256 завдань. У них поєднано реальні завдання НМТ попередніх років та авторські завдання, укладені відповідно до програми з англійської мови.

Також на сайті є демонстраційні та реальні тести НМТ минулих років. Це дає можливість не лише перевірити знання, а й поступово звикнути до формату завдань.

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Як використовувати тести для підготовки?

Не варто просто пройти тест, подивитися на результат і перейти до наступного. Набагато ефективніше працювати з помилками. Після кожного варіанта варто визначити, де саме виникли труднощі: у граматиці, словниковому запасі, розумінні тексту чи неуважності під час виконання.

Наприклад, якщо кілька разів виникають помилки в завданнях на граматичні форми, варто окремо повторити відповідну тему й після цього знову виконати подібні завдання.

На "ЗНО.Освіта.UA" після проходження тренувального тесту можна побачити результат у тестових та рейтингових балах за шкалою 100–200, а також переглянути пояснення до завдань, які викликали труднощі.

Варіант завдання з тесту / Скриншот

Є на сайті й окремий розділ із випадковими 10 завданнями з англійської мови. Такий формат зручно використовувати для короткого щоденного тренування.

Повноцінний варіант варто час від часу виконувати в умовах, максимально наближених до тестування: без підказок, перерв і підглядання правильних відповідей. Це допомагає зрозуміти, скільки часу потрібно на різні типи завдань, які з них виконуються швидко, а де потрібно залишити більше часу на уважне читання.

Поступово тренування перетворюється не просто на перевірку знань, а на відпрацювання стратегії проходження тесту.

Зверніть увагу! Раніше ми писали, що ресурс "ЗНО.Освіта.UA" пропонує тести для самопідготовки не лише з англійської мови, а й математики, історії України та української мови. Тому можна готуватися комплексно та поступово.

Регулярне виконання тестів допомагає не лише перевірити рівень англійської, а й зрозуміти логіку завдань, побачити власні слабкі місця та поступово навчитися розподіляти час. Саме тому пробне тестування варто сприймати не як разову перевірку перед НМТ, а як частину системної підготовки.