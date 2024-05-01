Як підготуватися до НМТ з історії України та на які теми звернути увагу

Вже цього місяця стартує національний мультитест у 2024 році. Тож його учасникам варто повторити вивчене.

Учитель історії Артур Бабенко дав цінні поради тим, хто 2024 року складатиме історію на тестуванні. Зокрема, підказав, які теми варто повторити.

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Які теми з історії повторити

Учитель радить повторити всі теми. При цьому враховуючи специфіку демонстраційних тестів: більшість запитань стосуватиметься подій 20 – 21 століть, тобто від 18 і до 32 теми за офіційною програмою підготовки. Для вивчення чи повторення матеріалу можна скористатись курсами ВШО.

Звісно, не варто ігнорувати і попередні періоди, тобто теми з 6 до 17 століття. Найскладнішим з цих тем є період "Руїни", під час якого була величезна кількість подій та дійових осіб на території Гетьманщини,

– наголошує Бабенко.

Як готуватися до іспиту

Серед найкращих і перевірених досвідом практик вивчення матеріалу є:

переказ нового матеріалу;

інтервальні повторення: так легше запам'ятати дати, терміни, постаті та візуальні джерела;

найголовніше – тести, які допоможуть перевірити знання та рівень готовності до тестування.

Як розподілити час на тестуванні

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

На тестуванні з історії України буде 30 запитань у межах другого блоку НМТ.

На виконання тесту з історії учасник матиме 2 години. Цього більш ніж достатньо, вважає педагог.

Я рекомендую спочатку "пробігтись" очима по всіх питаннях. Бо навіть якщо ви не будете давати одразу відповідь, ваш мозок у фоновому режимі почне аналізувати інформацію. Тож коли ви знову повернетесь до завдання, зможете швидше пригадати відповідь, звісно за умови, що ви вчили матеріал,

– зазначає вчитель.

І радить спочатку відповідати на прості запитання і тільки потім виконувати складні.