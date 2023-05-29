НМТ з української мови: які завдання, теми міститиме блок та як ефективно підготуватися

29 травня 2023, 16:31
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Джерело:

НУШ

У 2023 році українська мова є обов'язковим предметом для складання на НМТ. Основна сесія тестування стартує вже 5 червня.

Які завдання та теми будуть у блоці з української мови, як підготуватися до тестування та все, що треба знати про НМТ з української мови, читайте у матеріалі. 

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Які завдання будуть на НМТ з української мови 

НМТ випускники складатимуть в один день протягом 180 хвилин. 

Блок НМТ з української мови матиме 30 завдань:

  • 10 завдань із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох варіантів;
  • 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів;
  • 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").

У тесті не буде завдань, що передбачають письмові розгорнуті чи короткі відповіді.

За виконані завдання можна отримати від 0 до 45 балів. Мінімально треба набрати 5 тестових балів.

Кожне питання тесту оцінюватиметься по одному балу, а в завданнях на встановлення відповідності можна отримати по балу за кожну правильну "логічну" пару.

Які теми з української мови будуть на НМТ

  • фонетика, графіка;
  • орфоепія, орфографія;
  • лексикологія, фразеологія;
  • будова слова, словотвір;
  • морфологія;
  • синтаксис;
  • стилістика;
  • розвиток мовлення.

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Як підготуватися до НМТ з української мови

Варто повторювати раніше вивчені теми. При цьому після вивчення певної теми – обов'язково повторювати пройдений матеріал. Також не радять попускати уроки у школі з цього предмета. Ви можете скористатися відео в YouTube тієї ж "Всеукраїнської школи онлайн". Можете шукати і профілі вчителів у соцмережах та підписувати на них. Педагоги подають на своїх сторінках чимало порад. Також виконуйте тренувальні вправи. 

При цьому варто звернути увагу на: 

  • демонстраційний тест на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;
  • тести до ЗНО (НМТ) за минулі роки;
  • онлайн-тестувальник на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Також освітяни радять під час підготовки до НМТ:

  • створити навколо себе навчальне оточення;
  • знайти мотивацію вчитися та повторювати матеріал;
  • не вестися на залякування, що тестування – це страшно;
  • не боятися відпочивати, веселитися, ходити з друзями на прогулянки. 
Автор: Марія Волошин