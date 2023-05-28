Так, їм цьогоріч доведеться складати 3 предмети – 2 обов'язкові та 1 – на вибір. Серед обов'язкових – українська мова.

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Як правильно наголошувати слова

Тож випускники вкотре повторюють правопис. При цьому не завжди звертають увагу на правильне наголошення слів: вважають, що це завдання є доволі легким.

Однак легковажити цією темою не варто. Чимало помилок абітурієнти можуть допустити саме у завданнях, які передбачають вибір слів з правильним наголосом.

Тож пропонуємо вам добірку слів, наголошення яких вам варто запам'ятати.

  • веснЯнИй;
  • боЯзнь;
  • близькИй;
  • добУток;
  • закінчИти;
  • помОвчати;
  • перЕпис;
  • чорнОзем;
  • рукОпис;
  • мерЕжа;
  • мАбУть;
  • каталОг;
  • ві́рші;
  • корИсний;
  • дОнька;
  • індУстрія;
  • квартАл;
  • навчАння;
  • пізнАння.

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
  • Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.
  • Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
  • Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.