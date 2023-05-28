Так, їм цьогоріч доведеться складати 3 предмети – 2 обов'язкові та 1 – на вибір. Серед обов'язкових – українська мова.

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Як правильно наголошувати слова

Тож випускники вкотре повторюють правопис. При цьому не завжди звертають увагу на правильне наголошення слів: вважають, що це завдання є доволі легким.

Однак легковажити цією темою не варто. Чимало помилок абітурієнти можуть допустити саме у завданнях, які передбачають вибір слів з правильним наголосом.

Тож пропонуємо вам добірку слів, наголошення яких вам варто запам'ятати.

веснЯнИй;

боЯзнь;

близькИй;

добУток;

закінчИти;

помОвчати;

перЕпис;

чорнОзем;

рукОпис;

мерЕжа;

мАбУть;

каталОг;

ві́рші;

корИсний;

дОнька;

індУстрія;

квартАл;

навчАння;

пізнАння.

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