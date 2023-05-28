Так, им в этом году придется сдавать 3 предмета – 2 обязательных и 1 – на выбор. Среди обязательных – украинский язык.
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Как правильно ставить ударение в словах
Поэтому выпускники в который раз повторяют правописание. При этом не всегда обращают внимание на правильное ударение слов: считают, что эта задача довольно легкая.
Однако легкомыслить этой темой не стоит. Многие ошибки абитуриенты могут допустить именно в задачах, предусматривающих выбор слов с правильным ударением.
Поэтому предлагаем вам подборку слов, подчеркивание которых вам следует запомнить.
- веснЯнИй;
- боЯзнь;
- близькИй;
- добУток;
- закінчИти;
- помОвчати;
- перЕпис;
- чорнОзем;
- рукОпис;
- мерЕжа;
- мАбУть;
- каталОг;
- ві́рші;
- корИсний;
- дОнька;
- індУстрія;
- квартАл;
- навчАння;
- пізнАння.
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.