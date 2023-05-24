Одним из двух документов, на основании которого будут допускать участников к тестированию, является Сертификат НМТ. Его каждый участник тестирования должен самостоятельно сформировать в персональном электронном кабинете.

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Что должны знать участники НМТ перед сдачей теста

Сертификат следует напечатать перед тестированием. Также участник НМТ-2023 для допуска в экзаменационный центр обязательно должен предъявить паспорт.

К слову, на днях участники НМТ узнают день и место проведения тестирования.

Основная сессия тестирования стартует уже 5 июня.

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Вступительная кампания – 2023: кратко