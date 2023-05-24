Одним з двох документів, на підставі якого допускатимуть учасників до тестування, є Сертифікат НМТ. Його кожен учасник тестування має самостійно сформувати в персональному електронному кабінеті.

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Що мають знати учасники НМТ перед складанням тесту

Сертифікат треба видрукувати перед тестуванням. Також учасник НМТ-2023 для допуску до екзаменаційного центру обов'язково має пред'явити паспорт.

До слова, днями учасники НМТ дізнаються про день та місце проведення тестування.

Основна сесія тестування стартує вже 5 червня.

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