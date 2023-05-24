Доступ до особистого кабінету отримує кожен зареєстрований учасник НМТ. Ця інформаційна сторінка містить важливу інформацію про проведення та етапи тестування. Деталі розповідає 24 Канал.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Що треба знати про особистий кабінет учасника НМТ
Так, на інформаційній сторінці учасник цьогорічного тестування має підтвердити бажання проходити мультитест. Також він повинен вказати місто в Україні чи за кордоном, де складатиме НМТ у червні або липні 2023 року.
В особистому кабінеті учасника НМТ можна дізнатися також дату, час і місце проходження тестування. При цьому отримати запрошення для участі. Майте на увазі й те, що місце проведення НМТ не можна розголошувати.
Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.
Основна сесія НМТ у 2023 році триватиме протягом 5 – 23 червня. Додаткова – 11 – 24 липня.
Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.