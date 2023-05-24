Доступ до особистого кабінету отримує кожен зареєстрований учасник НМТ. Ця інформаційна сторінка містить важливу інформацію про проведення та етапи тестування. Деталі розповідає 24 Канал.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Що треба знати про особистий кабінет учасника НМТ

Так, на інформаційній сторінці учасник цьогорічного тестування має підтвердити бажання проходити мультитест. Також він повинен вказати місто в Україні чи за кордоном, де складатиме НМТ у червні або липні 2023 року.

В особистому кабінеті учасника НМТ можна дізнатися також дату, час і місце проходження тестування. При цьому отримати запрошення для участі. Майте на увазі й те, що місце проведення НМТ не можна розголошувати.

Зверніть увагу! Особистий кабінет учасника НМТ можна знайти за посиланням.

Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримають 25 – 26 травня. Його потрібно завантажити не пізніше 26 травня.

Основна сесія НМТ у 2023 році триватиме протягом 5 – 23 червня. Додаткова – 11 – 24 липня.

Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.

Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.

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Вступна кампанія – 2023: коротко