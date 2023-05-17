Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила, що запрошення випускникам надішлють 25 – 26 травня.

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Коли учасники НМТ отримають запрошення

У цьому запрошені буде вказана точна дата проходження тестування і адреса екзаменаційного центру, де учасник складатиме тест.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

До слова, основна сесія НМТ-2023 запланована на 5 – 23 червня. Результати учасники отримають до 28 червня у своєму персональному кабінеті.

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