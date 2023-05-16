Цього року знання абітурієнтів перевірятимуть з трьох предметів. Лише один з них вони мали можливість вибрати.

Важливо Про вступ доведеться забути: які помилки не варто робити учасникам НМТ-2023

Як і з яких предметів відбуватиметься НМТ-2023

Тест випускники складатимуть протягом одного дня. Усе задля їхньої безпеки.

У межах тесту передбачені 2 обов'язкові предмети:

  • українська мова;
  • математика.

Також випускники під час реєстрації на НМТ-2023 мали можливість обрати 1 предмет на вибір. Зокрема, такі:

  • історія України;
  • іноземна мова;
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія.

На виконання завдань учасники матимуть 180 хвилин.

НМТ-2023, до слова, передбачає основну і додаткову сесії. Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні.

Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ) в Україні і за кордоном.