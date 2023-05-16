В этом году знания абитуриентов будут проверять по трем предметам. Лишь один из них у них был возможность выбрать.
Важно О вступлении придется забыть: какие ошибки не следует делать участникам НМТ-2023
Как и по каким предметам будет происходить НМТ-2023
Тест выпускники будут сдавать в течение одного дня. Все для их безопасности.
В рамках теста предусмотрены 2 обязательных предмета:
- украинский язык;
- математика.
Также выпускники при регистрации на НМТ-2023 имели возможность выбрать 1 предмет на выбор. В частности, такие:
- история Украины;
- иностранный язык;
- биология;
- физика;
- химия.
Для выполнения заданий у участников будет 180 минут.
НМТ-2023, к слову, предусматривает основную и дополнительную сессию. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле.
Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ) в Украине и за рубежом.