В этом году знания абитуриентов будут проверять по трем предметам. Лишь один из них у них был возможность выбрать.

Важно О вступлении придется забыть: какие ошибки не следует делать участникам НМТ-2023

Как и по каким предметам будет происходить НМТ-2023

Тест выпускники будут сдавать в течение одного дня. Все для их безопасности.

В рамках теста предусмотрены 2 обязательных предмета:

украинский язык;

математика.

Также выпускники при регистрации на НМТ-2023 имели возможность выбрать 1 предмет на выбор. В частности, такие:

история Украины;

иностранный язык;

биология;

физика;

химия.

Для выполнения заданий у участников будет 180 минут.

НМТ-2023, к слову, предусматривает основную и дополнительную сессию. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле.

Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ) в Украине и за рубежом.

О временных границах, особенностях каждого предмета, проходном балле при поступлении и все, что нужно знать о НМТ, читайте в материале 24 Канала "НМТ и вступительная кампания 2023: все, что должны знать абитуриенты".