Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла, які найпоширеніші помилки роблять вступники під час реєстрації на НМТ. Також повідомила, як їх уникнути.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Які помилки не варто робити учасникам НМТ-2023
- 1. Вказувати різні дані
У персональному кабінеті на сайті УЦОЯО випускник вказує особисті дані й інформацію щодо участі у тестуванні. Також має завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів, які підтверджують особу. Що важливо, варто вказувати ті самі дані і не робити помилок. В іншому разі сертифікат НМТ учасник може не отримати.
- 2. Погано знати українську мову
Аби скласти тести, треба добре знати українську мову. В іншому разі студентом ви можете не стати.
- 3. Абияк вибирати третій предмет
Третім предметом для складання ви можете обрати одну з іноземних мов (це англійська, німецька, французька, іспанська), історію України, біологію, фізику, хімію. При цьому варто зважати при виборі не лише на те, що ви знаєте найкраще, але й на вагові коефіцієнти, визначені до результату кожного предмета НМТ відповідно до спеціальності.
- 4. Відкладати реєстрацію
Реєстрація стартувала 3 квітня і завершується 3 травня. Зволікати випускникам не радять. При цьому наголошують, що за кордоном обмежена кількість місць.
- 5. Не мати української sim-карти
Іноді в українців, які зараз перебувають за кордоном, немає української sim-карти. Але, щоб зареєструватися на тестування, потрібно вказати саме український номер.
- 6. Завантажувати великі файли
Під час реєстрації не варто завантажувати файли із документами, які мають понад 1 МВ, та в жодному іншому розширенні, окрім jpg або png.
- 7. Завантажувати не всі документи
Обов'язково треба завантажити три види документів, без яких вас не зареєструють на НМТ.
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- картка платника податків;
- паспорт, якщо до нього внесено ці дані;
- закордонний паспорт, до якого внесено ці дані;
- свідоцтво про народження, до якого внесено ці дані;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи.
- Свідоцтво про повну середню освіту або довідку про те, що вступник цього року здобуває її.
- 8. QR-коди з Дії та скриншоти електронних копій документів
QR-коди з Дії не варто вказувати, бо вони мають обмежений термін дії. Також потрібно завантажувати копії так званих живих документів.
- 9. Фотокопії, що не містять повної інформації
Якщо ви надсилаєте копію ID-картку, варто завантажити зображення обох сторін. Якщо це книжечка, має бути сторінка або розворот, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім'я, по батькові власника, а також дату його народження.
- 10. Надавати довідку про навчання, а не про здобуту освіту
Школи інколи помилково надають довідку про те, що майбутній учасник НМТ навчається в 11-му класі. Натомість мають надати документ, що учень має здобути повну середню освіту у травні (червні, липні) 2023 року. На сайті УЦОЯО, до речі, є зразок довідки для школи.
- 11. Розраховувати на довідкові матеріали
Калькулятор брати до кабінету НМТ не можна. Під час тестування з математики, фізики та хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами – у комп'ютерній програмі буде додаткова вкладка. Із собою "шпаргалок" приносити теж не можна.
- 12. Планувати списати
У кожній аудиторії перебуватимуть два інструктори. Вони стежитимуть за тим, щоб учасники тестування не списували. Якщо вас зловлять на списуванні, НМТ ви не складете.
- 13. Пропускати основну сесію без поважних причин
На додаткову сесію треба реєструватися заздалегідь. Але лише у разі, якщо ви з поважної причини (наприклад, хвороба) не можете взяти участь в основній.
- 14. Неправильно розподіляти час на НМТ
На складання трьох предметів у вас є 180 хвилин. Ви можете самі його розподіляти на три блоки. Фахівці при цьому радять спочатку зробити складні завдання з усіх предметів.
- 15. Сподіватися стати студентом з будь-якими балами
Не варто думати, що вас візьмуть із найгіршими балами у певний виш. Цьогоріч запровадили "порогові бали", яких не було торік. У 2023 році з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менш ніж 10% від загальної кількості тестових балів, щоб отримати результат за шкалою 100 – 200 балів.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.