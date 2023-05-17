Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И уточнила, что приглашения выпускникам пришлют 25 – 26 мая.

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Когда участники НМТ получат приглашение

В этом приглашении будет указана точная дата прохождения тестирования и адрес экзаменационного центра, где участник будет сдавать тест.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy. Здесь учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

К слову, основная сессия НМТ-2023 запланирована на 5 – 23 июня. Результаты участники получат до 28 июня в своем персональном кабинете.

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