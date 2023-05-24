Доступ в личный кабинет получает каждый зарегистрированный участник НМТ. Эта информационная страница содержит важную информацию о проведении и этапах тестирования. Детали рассказывает 24 Канал.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Что нужно знать о личном кабинете участника НМТ
Так, на информационной странице участник тестирования должен подтвердить желание проходить мультитест. Также он должен указать город в Украине или за границей, где будет сдавать НМТ в июне или июле 2023 года.
В личном кабинете участника НМТ можно узнать также дату, время и место прохождение тестирования. При этом получить приглашение для участия. Имейте в виду и то, что место проведения НМТ нельзя разглашать.
Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.
Основная сессия НМТ в 2023 году продлится 5 – 23 июня. Дополнительная – 11 – 24 июля.
Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.