Участники основной сессии НМТ-2023 смогут загрузить приглашение на тестирование не позднее 26 мая. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

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Когда участники НМТ узнают о дне и месте тестирования

Приглашения одновременно получат те поступающие, которые будут сдавать НМТ в Украине, и те, кто – за рубежом.

Приглашение будет содержать информацию о дате, времени (по Киеву) и адресе экзаменационного центра, в котором поступающий будет проходить тестирование.

Его можно будет скачать с персональной электронной страницы участника НМТ.

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Вступительная кампания – 2023: кратко