Участники основной сессии НМТ-2023 смогут загрузить приглашение на тестирование не позднее 26 мая. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Когда участники НМТ узнают о дне и месте тестирования
Приглашения одновременно получат те поступающие, которые будут сдавать НМТ в Украине, и те, кто – за рубежом.
Приглашение будет содержать информацию о дате, времени (по Киеву) и адресе экзаменационного центра, в котором поступающий будет проходить тестирование.
Его можно будет скачать с персональной электронной страницы участника НМТ.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.