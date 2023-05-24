Вже зовсім скоро учні отримають запрошення на НМТ, де буде вказано час та місце проведення тесту. Розголошувати цю інформацію на загал не потрібно.

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Чому не треба говорити, де буде проходити іспит

Як повідомили в УЦОЯО, час та місце проведення НМТ не повинні стати публічною інформацією. Причина лише одна – це дозволить гарантувати безпеку організації тестування та самих учнів.

Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека всіх його учасників,

– попросили в УЦОЯО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Раніше повідомлялося, що запрошення на тест учасники НМТ повинні отримати до 26 травня. У запрошенні повинні бути вказані:

дата іспиту;

час (за Києвом);

адреса екзаменаційного центру.

НМТ-2023: коротко