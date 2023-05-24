Вже зовсім скоро учні отримають запрошення на НМТ, де буде вказано час та місце проведення тесту. Розголошувати цю інформацію на загал не потрібно.
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Чому не треба говорити, де буде проходити іспит
Як повідомили в УЦОЯО, час та місце проведення НМТ не повинні стати публічною інформацією. Причина лише одна – це дозволить гарантувати безпеку організації тестування та самих учнів.
Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека всіх його учасників,
– попросили в УЦОЯО.
Раніше повідомлялося, що запрошення на тест учасники НМТ повинні отримати до 26 травня. У запрошенні повинні бути вказані:
- дата іспиту;
- час (за Києвом);
- адреса екзаменаційного центру.
НМТ-2023: коротко
- На виконання всіх завдань учням відведено 180 хвилин.
- Завдання будуть складатися з 3 блоків – 2 обов'язкові предмети та один на вибір.
- Час, необхідний на виконання завдань, учні визначають самостійно.
- Заповнити правильні відповіді можна наприкінці тестування.
- Відкривати іншу сторінку браузера, проносити мобільні телефони, інші гаджети чи намагатися схитрувати у будь-який інший спосіб заборонено. У разі виявлення подібних спроб учня виведуть з екзаменаційного центру, а результати тесту анулюють.