У МОН кажуть, що тематичне, семестрове та річне оцінювання, результатів навчання школярів можуть здійснювати у разі потреби. При цьому використовуватимуть технології дистанційного навчання.

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Як в Україні оцінюватимуть учнів, які навчаються за кордоном

Якщо дитина за кордоном вивчає у школі такий же предмет, що й в українському закладі освіти з відповідністю програми, оцінки перезараховуватимуть. Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі у 12-бальну систему школа здійснюватиме самостійно.

Предмети, які діти не вивчали у закордонній школі – українська, мова, українська література, історія України, географія України, захист України, правознавство – мають оцінювати вчителі з української школи з використанням технологій дистанційного навчання.

Річне оцінювання школярів відбуватиметься на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

Водночас у МОН кажуть: під час виставлення річної оцінки можуть враховувати динаміку особистих результатів навчання учня з предмета та сформованість у нього уміння застосовувати набуті знання.

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За рішенням педагогічної ради школи семестрове та річне оцінювання учнів 5 – 8 та 10 класів можуть здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а за двобальною ("зараховано" / "не зараховано").

Також річне оцінювання може відбуватися перед початком навчального року. В окремих випадках – упродовж І семестру наступного навчального року.

Чи можна і як врятувати школярів від надмірного навантаження та що дозволить покращити якість української освіти навіть у час війни, читайте у матеріалі 24 Каналу "Школа навчить або зруйнує: як врятувати українських учнів від "граніту науки".