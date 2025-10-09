9 жовтня світ дізнався ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури 2025 року. Її отримав Ласло Краснагоркай.

Він отримав нагороду "за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва". Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії у мережі Х, зазначає 24 Канал.

Що відомо про лауреата Нобелівської премії 2025?

Ласло Краснагоркай – угорський письменник, якого народили Букерівською премією у 2015 році.

Він європейський модерніст, відомий глибокою, складною прозою.



Ласло Краснагоркай – лауреат Нобелівської премії з літератури 2025 / The Nobel Foundation

Цікаво! Нобелівська премія – це престижна міжнародна нагорода, яку щороку присуджують за видатні досягнення в науці, літературі, медицині, економіці та внесок у зміцнення миру. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель, щоб відзначати людей, чиї праці приносять найбільшу користь людству.

Зауважимо, що цьогоріч з 6 до 13 жовтня світ дізнається імена цьогорічних лауреатів Нобелівських премій. Найпрестижнішу нагороду отримають науковці та фахівці різних галузей за вагомі дослідження.

