Він отримав нагороду "за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва". Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії у мережі Х, зазначає 24 Канал.

Що відомо про лауреата Нобелівської премії 2025?

Ласло Краснагоркай – угорський письменник, якого народили Букерівською премією у 2015 році.

Він європейський модерніст, відомий глибокою, складною прозою.



Ласло Краснагоркай – лауреат Нобелівської премії з літератури 2025 / The Nobel Foundation

Цікаво! Нобелівська премія – це престижна міжнародна нагорода, яку щороку присуджують за видатні досягнення в науці, літературі, медицині, економіці та внесок у зміцнення миру. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель, щоб відзначати людей, чиї праці приносять найбільшу користь людству.

Зауважимо, що цьогоріч з 6 до 13 жовтня світ дізнається імена цьогорічних лауреатів Нобелівських премій. Найпрестижнішу нагороду отримають науковці та фахівці різних галузей за вагомі дослідження.

