Він отримав нагороду "за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва". Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії у мережі Х, зазначає 24 Канал.
Що відомо про лауреата Нобелівської премії 2025?
Ласло Краснагоркай – угорський письменник, якого народили Букерівською премією у 2015 році.
Він європейський модерніст, відомий глибокою, складною прозою.
Ласло Краснагоркай – лауреат Нобелівської премії з літератури 2025 / The Nobel Foundation
Цікаво! Нобелівська премія – це престижна міжнародна нагорода, яку щороку присуджують за видатні досягнення в науці, літературі, медицині, економіці та внесок у зміцнення миру. Її заснував шведський винахідник Альфред Нобель, щоб відзначати людей, чиї праці приносять найбільшу користь людству.
Зауважимо, що цьогоріч з 6 до 13 жовтня світ дізнається імена цьогорічних лауреатів Нобелівських премій. Найпрестижнішу нагороду отримають науковці та фахівці різних галузей за вагомі дослідження.
Хто отримав Нобелівську премію з літератури у 2024 році?
- Торік нобелівською лауреаткою з літератури стала 53-річна південнокорейська письменниця Хан Канг.
- Вона отримала нагороду за "насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".
- У дописі про лауреатку Хан Канг мовиться, що її "фізичне співчуття до екстремальних життєвих історій посилюється її дедалі більш насиченим метафоричним стилем".
- У комітеті відзначили книгу "Уроки грецької", яка вийшла у 2011 році.