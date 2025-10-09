Он получил награду "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства". Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии в сети Х, отмечает 24 Канал.

К теме Возможно, одно из главных открытий 21 века: объявили лауреатов Нобелевской премии по химии

Что известно о лауреате Нобелевской премии 2025 года?

Ласло Краснагоркай – венгерский писатель, которого наградили Букеровской премией в 2015 году.

Он европейский модернист, известен глубокой, сложной прозой.

Интересно! Нобелевская премия – это престижная международная награда, которую ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в науке, литературе, медицине, экономике и вклад в укрепление мира. Ее основал шведский изобретатель Альфред Нобель, чтобы отмечать людей, чьи труды приносят наибольшую пользу человечеству.

Заметим, что в этом году с 6 по 13 октября мир узнает имена нынешних лауреатов Нобелевских премий. Самую престижную награду получат ученые и специалисты различных отраслей за весомые исследования.

Интересно Кто получил Нобелевскую премию по литературе: стало известно имя

Кто получил Нобелевскую премию по литературе в 2024 году?