Он получил награду "за его убедительное и пророческое творчество, которое среди апокалиптического террора подтверждает силу искусства". Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии в сети Х, отмечает 24 Канал.
Что известно о лауреате Нобелевской премии 2025 года?
Ласло Краснагоркай – венгерский писатель, которого наградили Букеровской премией в 2015 году.
Он европейский модернист, известен глубокой, сложной прозой.
Интересно! Нобелевская премия – это престижная международная награда, которую ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в науке, литературе, медицине, экономике и вклад в укрепление мира. Ее основал шведский изобретатель Альфред Нобель, чтобы отмечать людей, чьи труды приносят наибольшую пользу человечеству.
Заметим, что в этом году с 6 по 13 октября мир узнает имена нынешних лауреатов Нобелевских премий. Самую престижную награду получат ученые и специалисты различных отраслей за весомые исследования.
Кто получил Нобелевскую премию по литературе в 2024 году?
- В прошлом году нобелевским лауреатом по литературе стала 53-летняя южнокорейская писательница Хан Канг.
- Она получила награду за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".
- В заметке о лауреате Хан Канг говорится, что ее "физическое сочувствие к экстремальным жизненным историям усиливается ее все более насыщенным метафорическим стилем".
- В комитете отметили книгу "Уроки греческого", которая вышла в 2011 году.