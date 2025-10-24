Подобную смену риторики Трампа мы видели все 8 месяцев, с тех пор, как он на посту. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что есть одна вещь, которая может это изменить.

Что может повлиять на Трампа?

Одна ситуация может изменить все к лучшему. Ведь 31 января 2026 года заканчивается срок принятия заявок на Нобелевскую премию. Возможно, Трамп решит сделать решительные шаги в вопросе Украины, чтобы наконец ее получить.

Это возможно, ведь президент США зациклен на награде. Он вспоминает о ней в каждом выступлении, поэтому сможет на этом сыграть. Владимир Путин также может этим воспользоваться. Например, выдвинуть свои условия прекращения огня в обмен на завершение войны,

– сказал Андрей Городницкий.

Кроме этого, есть большое количество проблем, которые Трамп пока не может решить. Внутри Америки происходит очень много перипетий. Определенная группа политиков давит на Трампа, чтобы он не оказывал никакой помощи Украине.

В этом всем Украина и ее нежелание сдаваться также может раздражать Трампа. Он видит перспективы в отношениях с Россией, но после критики, которая лилась после скандала в Белом доме или приостановления помощи, – Трамп понимает, что не может этого делать. Ему нужно искать баланс.

Со своей стороны Владимир Путин пользуется блефом, видит, что президент США не перейдет к решительным шагам. Ведь сейчас Трамп не хочет рисковать, давить на Китай и делать все, чтобы эта страна прекратила сотрудничество с Россией.

