Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что Путин пытается использовать эту схему и против Дональда Трампа. По его мнению, Кремль надеется склонить американского президента к уступкам затяжными переговорами.

Дипломатия на истощение

Кремль традиционно использует проверенную тактику – затягивания переговоров до истощения оппонента. Москва годами создает видимость диалога, зато избегает конкретных договоренностей и фактически превращает любые переговоры в инструмент давления.

Российская дипломатия действует по принципу истощения. Они водят оппонента за нос, доводя его до состояния, когда он соглашается на что угодно, чтобы завершить процесс,

– отметил Клочок.

Именно такую модель Кремль пытается повторить в попытках договориться с Дональдом Трампом. Выигрывая время и постоянно меняя позицию, Путин стремится склонить американского президента к уступкам без реальных обязательств.

Как Кремль реагирует на позицию Трампа?

После заявлений Дональда Трампа о возможности остановки войны по линии фронта в Кремле сменили тон. Для Москвы это стало неожиданностью, ведь она рассчитывала на более сговорчивую позицию американского президента. В российской дипломатии начались противоречивые комментарии, которые лишь подтверждают внутренний раскол в команде Путина.

После заявлений Трампа Лавров сразу вышел в публичную плоскость. Он сегодня главный спикер Кремля, представляющий лагерь политиков, которые хотят воевать дальше,

– объяснил аналитик.

Россия пытается удержать контакт с Трампом и одновременно не допустить окончательного разрыва. Для Путина важно сохранить возможность маневра, чтобы выиграть время и понять, будет ли Трамп готов к новым компромиссам. Такая тактика позволяет Кремлю сохранять вид силы, даже когда дипломатические позиции ослабевают.

Почему Путин не может отказаться от встречи с Трампом?

Кремль понимает, что его пространство для маневров ограничено. Несмотря на дипломатическую игру, Путин не может полностью избежать саммита, который готовится с участием США и Китая. Москва внимательно следит за договоренностями между Си Цзиньпином и Трампом, ведь именно от их решений будет зависеть дальнейшее давление на Россию.

Путин не сможет отказаться от встречи с Трампом. В Кремле понимают, что этот процесс продлится еще неделю или две, но не вечность,

– подчеркнул Клочок.

Встреча может состояться в Будапеште, хотя вероятность этого пока низкая. В то же время Москва пытается использовать время до саммита, чтобы подготовить информационную почву и создать впечатление собственной инициативности.

Последние новости о встрече Путина и Трампа в Будапеште