Подібну зміну риторики Трампа ми бачили всі 8 місяців, відколи він на посаді. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що є одна річ, яка може це змінити.

Що може вплинути на Трампа?

Одна ситуація може змінити все на краще. Адже 31 січня 2026 року закінчується термін прийняття заявок на Нобелівську премію. Можливо, Трамп вирішить зробити рішучі кроки у питанні України, щоб нарешті її отримати.

Це можливо, адже президент США зациклений на нагороді. Він згадує про неї у кожному виступі, тому зможе на цьому зіграти. Володимир Путін також може цим скористатися. Наприклад, висунути свої умови припинення вогню в обмін на завершення війни,

– сказав Андрій Городницький.

Крім цього, є велика кількість проблем, які Трамп поки не може розв'язати. Всередині Америки відбувається дуже багато перипетій. Певна група політиків тисне на Трампа, щоб він не надавав ніякої допомоги Україні.

У цьому всьому Україна та її небажання здаватися також може дратувати Трампа. Він бачить перспективи у відносинах з Росією, але після критики, яка лилася після скандалу у Білому домі або призупинення допомоги, – Трамп розуміє, що не може цього робити. Йому потрібно шукати баланс.

Зі свого боку Володимир Путін користується блефом, бачить, що президент США не перейде до рішучих кроків. Адже наразі Трамп не хоче ризикувати, тиснути на Китай і робити все, щоб ця країна припинила співпрацю з Росією.

